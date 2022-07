Ash vs Evil Dead pode retornar, mas totalmente diferente

A triologia de terror Evil Dead, conhecida no Brasil como Uma Noite Alucinante se tornou parte importante da cultura pop. A série Ash vs Evil Dead era ambientada 30 anos após os eventos do terceiro filme.

Após três temporadas, a série foi cancelada por baixa audiência, mas uma animação pode estar sendo planejada. Em entrevista ao Collider, durante a San Diego Comic Con, Bruce Campbell o popular Ash Williams relatou como a animação poderia continuar a série.

Continua depois da publicidade

“Você pode fazer o futuro de forma mais fácil na animação. Eu ainda soo como Ash, e você sabe, minha voz não está tão desgastada quanto meu corpo, então eu ainda posso fazer essa porcaria. Então eu ainda vou fazer o videogame. E já estamos falando de uma (série) animação”.

O ator destaca sua participação no jogo da saga, além de retornar para a dublagem do vídeo game, Bruce Campbell tem uma forte relação com o diretor Sam Raimi, criador da franquia, sempre participando de suas obras.

Com a confirmação das conversas sobre a animação, novas atualizações devem surgir em breve.

Mais sobre Ash vs Evil Dead

Na série de TV, depois de caçar monstros com sua motosserra e evitar responsabilidade, maturidade e todos os horrores da vida real, Ash (Bruce Campbell) retorna aos velhos hábitos e é forçado a enfrentar seus demônios – tanto pessoais quanto literais – quando uma praga ameaça a humanidade.

Além de Campbell, Sam Raimi, diretor do longa original, e Rob Tapert, produtor do longa oitentista, também voltaram para comandar Ash vs. Evil Dead como produtores. Ivan Raimi, irmão de Sam Raimi, escreve os roteiros.

A produção teve três temporadas antes do cancelamento, além da série o filme terá uma nova visão com o diretor Fede Alvarez.

Ash vs Evil Dead está disponível na Netflix.

Sobre o autor Redação