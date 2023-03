Asilo Arkham pega fogo em vídeos do set de Coringa 2

Foram divulgadas no Instagram novas imagens de bastidores de Joker: Folie à Deux (Coringa 2). Vídeos e fotos mostram o Asilo Arkham incendiado.

O final de Coringa mostrou o vilão correndo pelos corredores do Arkham State Hospital, a versão do filme da DC para o icônico Asilo Arkham dos quadrinhos. Agora, pelo que vimos nas imagens, tudo indica que as instalações serão destruídas.

Confira abaixo:

Joaquin Phoenix retorna como Coringa

Coringa 2 deve continuar os eventos do filme de 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar – incluindo de Melhor Ator para Joaquin Phoenix.

O título oficial do longa-metragem, que será um musical, é Joker: Folie à Deux, que em tradução literal fica Coringa: Loucura a Dois.

Além do retorno de Joaquin Phoenix como Coringa, o elenco também traz Lady Gaga como Arlequina, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland.

Coringa 2 terá direção de Todd Phillips, que também comandou o primeiro filme.

Os detalhes da trama do filme estão sendo mantidos em segredos, no entanto, foi revelado que a história vai se passar no Hospital Arkham.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

