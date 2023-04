Assinantes estão aclamando representatividade de Guia de Viagem Para o Amor na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o filme Guia de Viagem Para o Amor está fazendo muito sucesso na plataforma. Divertida, emocionante e cheia de surpresas, a comédia romântica – que é protagonizada por Rachael Leigh Cook – também é elogiada pela representatividade do povo vietnamita.

“No Vietnã a trabalho, uma agente de viagens americana conhece um guia de turismo charmoso que mostra a ela o lado bom de uma vida de aventuras”, diz a sinopse oficial de Guia de Viagem Para o Amor.

Além de Rachael Leigh Cook (Ela é Demais) e Scott Ly (FBI: Most Wanted), o elenco de Guia de Viagem Para o Amor conta com Ben Feldman (Superstore) e Missi Pyle (Garota Exemplar).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a aclamada representatividade de Guia de Viagem Para o Amor na Netflix; confira! (via Looper)

Fãs da Netflix aprovam a representatividade de Guia de Viagem Para o Amor

Pelo menos até o momento, Guia de Viagem Para o Amor é o segundo filme mais assistido pelos assinantes brasileiros da Netflix, perdendo apenas para o thriller turco Encurralados.

No filme, os espectadores da Netflix podem conferir todos os clichês das comédias românticas – desde confusões amorosas até um inesperado triângulo amoroso.

Mesmo assim, o filme é muito elogiado nas redes sociais, principalmente por sua representatividade.

“Um filme sobre uma mulher branca viajando à Ásia e se apaixonando por um cara asiático orgulhoso, em breve, será o filme mais assistido da maior plataforma de streaming do mundo, um serviço com 52% de mulheres entre os assinantes. É uma representatividade muito importante para os homens asiáticos, algo que não vemos com frequência”, comentou um fã no Reddit.

Além do romance que a protagonista Amanda vive com o charmoso guia de turismo Sinh, muitos fãs de Guia de Turismo Para o Amor elogiam a maneira como o filme caracteriza o Vietnã e o povo do país.

“Vietnã é retratado de maneira muito respeitosa, o que é uma boa mudança em relação à maneira como a mídia ocidental costuma caracterizar países asiáticos. Acho que o filme é um esforço sólido para uma maior representatividade asiática”, diz outro espectador na rede social.

Para alguns espectadores, Guia de Turismo Para o Amor é apenas um filme “ok”, melhorado pela caracterização responsável dos personagens vietnamitas.

“Na minha opinião, Guia de Turismo para o Amor é uma comédia romântica previsível. A diferença é que ela traz um galã asiático em vez de Europeu, e troca os cenários clichês da Europa pelas paisagens do Vietnã. Vocês devem assistí-lo para conferir a beleza do país, é só isso”, afirma outro fã.

Seja como for, Guia de Turismo Para o Amor representa um grande avanço para a representatividade vietnamita na Netflix.

Você já pode assistir Guia de Turismo Para o Amor na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.