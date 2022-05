Astro brasileiro arrasa em filme histórico da Netflix

Assinantes da Netflix já podem conferir Muitos Homens Num Só no catálogo nacional da plataforma. Inspirado pela obra do cronista João do Rio, o longa traz uma das melhores performances da carreira de Vladimir Brichta – um dos atores mais famosos da televisão brasileira.

Lançado originalmente em 2015, o drama romântico Muitos Homens Num Só é um projeto da cineasta Mini Kerti, desenvolvido a partir de um roteiro de Leandro Assis e Nina Crintz.

Em sua estreia original, o filme foi recebido com avaliações mistas da imprensa especializada. Em geral, as resenhas elogiaram a produção, fotografia e performances do elenco, mas criticaram o roteiro.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama intrigante e o elenco de estrelas de Muitos Homens Num Só na Netflix.

Conheça a história de Muitos Homens Num Só

Muitos Homens Num Só aborda a história real de um golpista brasileiro que fez diversas vítimas no início do século XX – não muito diferente de outros vigaristas da Netflix, como o Golpista do Tinder e a Anna Delvey de Inventando Anna.

“Um vigarista que rouba dos aristocratas do Rio de Janeiro na virada do século XX se apaixona por uma mulher privilegiada que está presa em uma união infeliz”, afirma a sinopse oficial de Muitos Homens Num Só.

O filme conta a história de Dr. Antônio, um golpista que passa seus dias realizando pequenos furtos e se hospedando nos melhores hotéis do Rio de Janeiro.

A vida do protagonista vira de cabeça para baixo quando ele conhece Eva, uma mulher casada que sofre com a indiferença do marido, o ganancioso Jorge.

Ao se apaixonar por Eva, Antônio se envolve na jornada mais perigosa de sua “carreira”.

Enquanto isso, ele é perseguido por Félix Pacheco, o diretor do recém-inaugurado Gabinete de Identificação – que faz de tudo para provar os crimes de Antônio utilizando as impressões digitais do golpista.

Se fizer sucesso na Netflix, Muitos Homens Num Só será mais uma prova do potencial dos filmes nacionais na plataforma.

Vladimir Brichta e o elenco de estrelas de Muitos Homens Num Só

Como citamos acima, o elenco de Muitos Homens Num Só é liderado por Vladimir Brichta como o vigarista Antônio.

Brichta está em algumas das novelas mais famosas da TV brasileira, como Kubanacan, Belíssima, Segundo Sol e Amor de Mãe, além das séries Tapas e Beijos, Justiça e Separação.

Alice Braga – de filmes como Esquadrão Suicida e séries como A Rainha do Sul – vive Eva, a nova pretendente de Antônio.

Caio Blat (Cidade Proibida, As Melhores Coisas do Mundo) interpreta Félix Pacheco, o maior inimigo do protagonista.

Pedro Brício (Nada Será Como Antes) completa o elenco principal de Muitos Homens Num Só como Jorge, o marido de Eva.

O elenco de Muitos Homens Num Só conta também com Silvio Guindane (A Divisão), Alice Assef (Pega Pega) e Billy Blanco Jr. (Loucas Para Casar).

Muitos Homens Num Só está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.