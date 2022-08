Astro da DC quer luta entre seu personagem e Superman

Um dos astros da DC, Idris Elba, quer ver uma luta entre seu personagem e o Superman em algum projeto.

Elba, que está retornando como Bloosdport ao DCEU, revelou o grande desejo que os fãs também querem. O ator esteve em O Esquadrão Suicida vivendo o vilão.

Em entrevista, o ator disse que quer uma luta de Bloodsport e Superman, e afirmou que isso realmente precisa acontecer (via ComicBook).

“Eu definitivamente gostaria de contar a história do Superman. Não há dúvida. Bloodsport contra Superman. Isso precisa acontecer”, disse ele.

Apesar de retornar ao papel do vilão, não está claro em qual projeto o ator deve participar.

Vilão colocou o Superman na UTI

Robert DuBois, o vilão intitulado Bloodsport, liderou o Esquadrão Suicida no filme de James Gunn, lançado ainda em 2021.

Podendo transformar qualquer coisa em uma arma, o personagem é um assassino treinado, que se tornou inimigo do Superman.

No filme, é dito por Amanda Waller que ele deu um tiro com uma bala de kryptonita no Superman, deixando o super-herói na UTI.

Nos quadrinhos, algo semelhante acontece, com o Superman sendo alvejado por uma bala de kryptonita adquirida pelo Bloodsport.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.