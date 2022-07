Astro da Marvel comenta rumores sobre ser o novo Indiana Jones

Indiana Jones é um dos maiores projetos de Steven Spielberg e George Lucas, a série de quatro filmes eternizou Harrison Ford no papel do arqueólogo aventureiro, mas rumores crescentes sobre outro ator como o personagem surgiu na internet.

Em 2015, um relatório do Deadline afirmou que Chris Pratt estava concorrendo para estrelar como Indiana Jones em um renascimento da franquia, Pratt conhecido por seu papel como Peter Quill em Guardiões da Galáxia, nesse cenário substituiria Harrison Ford.

Mas o astro da Marvel Studios, durante uma entrevista, comentou sobre esses rumores e se eles eram reais.

“Eu nem sei quem é Steven Spielberg. Steven quem? Não, eles não estão fazendo Indiana Jones com Harrison Ford? Aqui está a coisa, tudo que eu sei é que uma vez eu vi uma citação de Harrison Ford que disse que quando, e eu nem sei se era realmente ele, mas foi o suficiente para me assustar, ele ficou tipo, “quando eu morrer, Indiana Jones morre.” E eu fico tipo, eu vou ser assombrado pelo fantasma de Harrison Ford um dia quando ele morrer se eu interpretar [o personagem]. Eu não sei, isso não é nada real” (via The Direct)

Com Indiana Jones 5 agora acontecendo com Harrison Ford no papel, e a declaração de Pratt, os rumores foram desmentidos, e agora aguardamos o lançamento da nova aventura do arqueólogo dirigido por James Mangold.

Indiana Jones 5 sob nova direção

A franquia criada por Steven Spielberg deve chegar ao fim com Indiana Jones 5. O diretor agora atua como produtor, deixando James Mangold na direção. Além disso, vai marcar a última vez de Harrison Ford no papel.

O elenco do filme é estrelado por Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge e Boyd Holbrook.

Os produtores do longa-metragem demostram grande expectativa no projeto, agora realizada pela nova gestão da Disney.

Indiana Jones 5 chega aos cinemas em 30 de junho de 2023.

