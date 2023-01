Astro da Marvel descarta possibilidade de viver 007 nos cinemas

Com a despedida de Daniel Craig em 007: Sem Tempo Para Morrer, a busca pelo novo James Bond continua a todo vapor. Nas redes sociais, fãs sugerem diversos nomes para o papel do espião, e um deles é o de Charlie Cox. Porém, o Demolidor do MCU acaba de descartar completamente essa possibilidade.

Charlie Cox, vale lembrar, interpretou Matt Murdock – o Demolidor – na primeira série da Marvel na Netflix, exibida entre 2015 e 2018.

Eventualmente, a plataforma cedeu os direitos sobre o personagem à Marvel, permitindo assim a entrada do Demolidor no MCU. O herói, inclusive, ganhará sua própria série solo, com previsão de estreia para 2024.

Revelamos abaixo por que Charlie Cox descartou a possibilidade de interpretar James Bond nos cinemas; confira!

Para a tristeza dos fãs, Demolidor do MCU não será o novo James Bond

O ator britânico Daniel Craig ganhou fãs no mundo inteiro ao interpretar o agente secreto James Bond em 5 filmes da franquia 007: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e Sem Tempo Para Morrer.

No longa mais recente, o ator se despediu do papel – e de acordo com a própria trama de Sem Tempo Para Morrer, a despedida é definitiva.

A partir daí, os estúdios da Universal passaram a buscar um novo intérprete para esse icônico personagem.

Nas redes sociais, os fãs de 007 sugerem atores como Aaron Taylor-Johnson, Paul Mescal, Regé Jean-Page, Idris Elba e Charlie Cox para o papel do “novo James Bond”.

Os fãs de Charlie Cox, no entanto, podem desistir da ideia. Em um papo com a imprensa, o intérprete do Demolidor no MCU jogou um verdadeiro balde de água fria nas expectativas do público.

Perguntado sobre a possibilidade de se tornar o novo James Bond nos cinemas, Charlie Cox afirmou que, após viver o Demolidor nas produções da Marvel, não deseja interpretar outro “herói lendário”.

“Acho que o meu papel no Universo Cinematográfico da Marvel meio que já matou essa vontade.

O ator, que interpreta um espião na série Traição, da Netflix, disse também que seria um péssimo agente secreto.

“Uma das coisas que percebi durante a preparação para Traição é que eu seria um péssimo espião. Não consigo mentir bem, e preciso que algumas das coisas mais básicas do mundo dos espiões sejam explicadas muitas vezes para que eu possa entender de verdade. Então, acho que isso me tira da corrida (para o papel de James Bond)”, comentou Charlie Cox.

Enquanto Charlie Cox descarta o papel de 007, outro astro da Marvel aparece na dianteira entre os outros possíveis intérpretes do espião: Aaron Taylor Johnson.

O ator, vale lembrar, interpretou Pietro, o irmão da Feiticeira Escarlate, no filme Vingadores: Era de Ultron.

