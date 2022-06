Astro da Marvel indica querido vilão em Homem-Aranha 4

Jacob Batalon, que interpretou Ned Leeds na trilogia do Homem-Aranha com Tom Holland publicou uma foto bastante sugestiva no Instagram, indicando qual será o próximo vilão a ser enfrentado por Peter Parker.

Homem-Aranha 4 ainda não foi oficialmente divulgado pela Sony/Marvel, mas a produtora Amy Pascal já disse que uma nova trilogia sobre o personagem já está em desenvolvimento inicial.

No Instagram, Batalon compartilhou uma foto dele segurando um boneco do Duende Macabro, indicando que Ned pode se tornar o vilão no futuro.

Nos quadrinhos, Ned é um repórter do Clarim Diário manipulado para vestir o traje do Duende Macabro, pode ser que vejamos algo parecido no futuro filme.

Veja a foto compartilhada por Jacob Batalon, abaixo.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa vai ganhar nova versão nos cinemas

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) fez quase US$ 2 bilhões para a Sony/Marvel e esse número vai aumentar ainda mais.

A conta oficial do filme nas redes sociais anunciou que o longa-metragem será relançado nos cinemas, com cenas adicionais.

Ainda não foram divulgadas quantas cenas a mais o filme terá, ou até mesmo qual é a duração dessa nova versão, intitulada “The More Fun Stuff Version” (versão com mais coisas legais, em tradução livre).

“Vocês queriam mais do cabeça de teia e conseguiram! Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa: The More Fun Stuff Version vai chegar aos cinemas nos EUA e Canadá em 2 de setembro! Mais países serão anunciados em breve!”, diz o tuite.

Até o presente momento, ainda não foram divulgados quais outros países terão as sessões adicionais do filme da Marvel e da Sony com Tom Holland. Vale apontar que o filme também chegará ao HBO Max, mas na versão original.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está disponível em mídia digital.

Veja o tuíte abaixo.

https://twitter.com/SpiderManMovie/status/1535436960076120064?s=20&t=nMbMFKehyzWoK89CVAXpVQ



