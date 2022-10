Astro da Marvel sente-se isolado no MCU; veja por quê

Por mais importante que o papel do Doutor Estranho tenha sido nos sucessos estrondosos de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, o personagem só se tornou parte essencial do MCU quando revelou para Tony Stark que só existia uma realidade em que os heróis venceriam o vilão Thanos.

Após a vaga de personagem gênio, bilionário, playboy, filantrópico ter sido aberta com a morte de Tony Stark, o mestre das artes místicas interpretado por Benedict Cumberbatch se encaixou como uma luva.

O Doutor Estranho desempenhou o papel de mentor de Stark, em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, repetindo o arquétipo com America Chavez em seu próprio filme, Multiverso da Loucura.

Além disso, Wong, o novo Mago Supremo da Marvel nos cinemas, está sendo figurinha carimbada em produções recentes, aparecendo em obras como Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Mulher-Hulk, além do próprio Doutor Estranho 2. Deixando clara a importância do núcleo do personagem de Cumberbatch.

Benedict Cumberbatch e o futuro do Doutor Estranho

Ainda não está claro o que vem a seguir para o Doutor Estranho, mas já sabemos que Benedict Cumberbatch será muito importante nisso, após declarações do ator para o Prestige Online, sobre se sentir como o único que protegia o futuro do ex-Mago Supremo em Doutor Estranho 2.

“É estranho, tirando algumas pessoas da equipe, eu acho que era a única pessoa continuando a histórioa e meio que protegendo Strange, guiando o personagem e, as vezes, até educando as pessoas sobre outro, o que é uma responsabilidade esquisita, porque eu ainda sinto que tenho muito para descobrir. Tem muito mais dos quadrinhos para trazer ao MCU, e isso é apenas o começo para o personagem. É muito empolgante para mim saber que podemos ir muito mais longe. Mas eu sinto uma familiaridade com ele, definitivamente.”

O ator falou mais sobre sua intimidade com o personagem: “Teve uma certa quantidade de continuações desde o primeiro… nós fizemos Ragnarok primeiro, depois os Vingadores e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, é claro. Em que, você sabe, cruelmente para o personagem, parece até um aquecimento. Foi uma novidade útil poder dizer, eu conheço esse cara, eu sei o que eles estão fazendo. E eu gostei disso. E também, você sabe, no momento em que eu me sinto confortável, eu quero que ele se sinta desconfortável, fazer eu mesmo ficar desconfortável. Eu gosto disso. Como um ator, eu quero novas experiências e levar o público comigo enquanto o personagem evolui.”

Doutor Estranho 2 está disponível na Disney+.

