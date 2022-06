Astro da Marvel trabalhou com a própria esposa em filme da Netflix

Após conquistar fãs no mundo inteiro como o Thor do MCU, Chris Hemsworth volta suas atenções para o público da Netflix. Interceptor, o mais novo projeto do ator, acaba de chegar ao catálogo brasileiro da plataforma. No thriller de ação, o astro da Marvel trabalha com a esposa Elsa Pataky.

Interceptor é uma mistura de ação e drama. O filme australiano tem Matthew Reilly na direção. O roteiro fica por conta de Stuart Beattie.

O novo filme de Chris Hemsworth tem tudo para chamar a atenção do público internacional da Netflix – particularmente dos fãs de filmes intensos e cheios de reviravoltas.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama eletrizante e o elenco de Interceptor na Netflix.

De que fala Interceptor, com Chris Hemsworth, na Netflix?

A premissa de Interceptor é muito simples: uma capitã do Exército é forçada a usar todos os seus conhecimentos quando ataques coordenados ameaçam a segurança de uma importante base militar.

Ultimamente, filmes ambientados no universo militar tem feito muito sucesso na Netflix. Posto de Combate, por exemplo, garantiu a medalha de ouro no Top 10 da Netflix.

No centro da trama de Interceptor está J.J. Collins, uma experiente capitã militar que comanda com muita competência uma base do exército.

Quando vários ataques simultâneos ameaçam destruir a base, Collins é obrigada a confrontar Alexander Kessel, um carismático e malandro ex-agente de Inteligência.

Correndo contra o relógio, Collins deve usar toda a sua experiência e treinamento para descobrir em quem pode confiar.

Enquanto isso, Kessel e seu grupo de mercenários tentam concretizar uma terrível e violenta missão.

Chris Hemsworth está no elenco de Interceptor?

O elenco de Interceptor é liderado pela atriz australiana Elsa Pataky como a protagonista Capitã J.J. Collins.

Na vida real, Pataky é casada com Chris Hemsworth. A atriz também é conhecida por interpretar Elena na franquia Velozes & Furiosos.

Mas afinal: quem o astro de Thor interpreta no novo filme da Netflix? Na verdade, Chris Hemsworth não faz parte do elenco de Interceptor. Por outro lado, o ator é um dos produtores-executivos do longa.

Luke Bracey, famoso por filmes como Até o Último Homem, Monte Carlo e a franquia G.I. Joe, vive Alexander Kessel.

O elenco de Interceptor conta também com Zoe Carides (Grass Roots), Rhys Muldoon (House Husbands) e Colin Friels (Um Fim de Semana com Kate).

Interceptor, com Elsa Pataky no elenco e Chris Hemsworth na produção-executiva, já está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer do longa.

