Astro de A Família Addams fez teste para ser Gandalf em O Senhor dos Anéis

Hoje em dia é difícil imaginar outro ator além de Ian McKellen no papel de Gandalf em O Senhor dos Anéis, mas outro icônico ator fez teste para viver o mago. John Astin, o Gomez da série A Família Addams dos anos 1960 disse ter quase feito o filme.

O ator, que é pai de Sean Astin, intérprete de Sam nos filmes de O Senhor dos Anéis, fez teste algumas vezes para o papel, mas no fim acabou deixando para trás.

‎”Testei algumas vezes para Gandalf em ‎‎O Senhor dos Anéis‎‎”, disse Astin ao AV Club. “No último teste que fiz, eles me deram algo do segundo livro, e eu estudei e fiz o que eu achava que era uma boa interpretação dele, mas não era nada do que Peter e Fran queriam”.

“Eu os conhecia bem o suficiente para dizer: ‘Ei, deixe-me tentar trabalhar nisso e voltar novamente’, eles teriam sido receptivos a isso. Mas eu pensei sobre isso, e Sean estava tentando entrar no filme, também, e eu … bem, para dizer a verdade, eu não queria passar cerca de um ano e meio em um cavalo!‎”, continuou o ator de A Família Addams.

Os filmes de O Senhor dos Anéis estão disponíveis no HBO Max. A franquia também vai ganhar uma série no Amazon Prime Video.

