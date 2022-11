Astro de Adão Negro decide qual é o melhor Superman

O ator Dwayne Johnson, que vive o Adão Negro na DC e estrelou recentemente o filme do anti-herói, revelou em um recente vídeo qual é seu Superman favorito.

Há muitos atores que viveram o Homem de Aço, sendo Christopher Reeve, Brandon Routh e Henry Cavill os mais conhecidos dentre todos.

The Rock mostrou respeito pelo legado deixado por Reeve, mas disse que gosta mais de Cavill no papel do super-herói (via ScreenRant).

Segundo o astro, Cavill está acima de todos os outros, e por isso é o maior ator a viver o Superman, bem como é o maior Superman de todos.

“Henry Cavill é o Superman da nossa geração e, na minha opinião, o maior Superman. E digo isso respeitosamente aos outros atores, especialmente Christopher Reeve, mas Henry é o maior Superman de todos os tempos”, disse ele.

Henry Cavill é melhor que Christopher Reeve?

Christopher Reeve interpretou o Superman pela primeira vez em Superman: O Filme, lançado em 1978, e que teve a direção de Richard Donner.

O longa-metragem foi aclamado pela crítica e pelos fãs na época, e até hoje é relembrado como um clássico, que apresentou a versão definitiva do Homem de Aço fora dos quadrinhos.

Além disso, Donner retornou para a sequência, mas após uma confusão envolvendo a produtora do filme, ele abandonou o projeto. No entanto, seu corte final está completo, e também é muito elogiado. Por sua vez, os outros dois filmes da franquia foram um fracasso de crítica.

Embora os efeitos especiais dos filmes de Reeve sejam datados, sua versão de Clark Kent e Superman serviu muito bem para outros atores.

Um dos casos é o próprio Brandon Routh, que interpretou o herói no filme Superman: O Retorno, e também no crossover Crise nas Infinitas Terras, do Arrowverso. Todas as duas versões buscam inspiração em Reeve.

No entanto, após alguns anos sem um filme solo, o herói, em 2013, teve um novo projeto, com Henry Cavill no papel principal.

O filme é considerado por muitos o melhor do Superman desde o longa-metragem de 1978, embora a versão do personagem não agrade tanto.

Posteriormente, Cavill viveu o Escoteiro em Batman v Superman: A Origem da Justiça e Liga da Justiça, dando uma visão mais sombria para o personagem. O público contestou a decisão do diretor Zack Snyder de se distanciar do otimismo e da alegria do herói.

A recente aparição de Cavill foi em Adão Negro, mostrando um herói mais confiante e otimista em poucos segundos, do que Snyder jamais mostrou.

Mesmo com algumas aparições, Cavill não superou Reeve, com a versão do falecido ator ser a mais memorável dentre todas do cinema.

Reeve interpretou quatro vezes o Superman em quatro filmes do personagem, enquanto Cavill viveu apenas uma vez em um filme solo.

Isso dá uma vantagem para Reeve, ainda mais que ele conseguiu estabelecer melhor como Clark Kent se comporta, sendo uma pessoa bem inocente, diferente do Superman.

Adão Negro está em cartaz nos cinemas. Os filmes do Superman estão na HBO Max.

