Astro de Adão Negro provoca importância emocional do filme

O astro de Adão Negro, Dwayne Johnson, provocou a importância emocional que o filme possui.

Um dos filmes mais esperados do ano, Adão Negro vai trazer o maior adversário do Shazam ao cinema pela primeira vez.

Johnson comentou que o longa-metragem vai explorar a origem sombria do personagem, e destacou a importância emocional que a história carrega e será mostrada aos fãs (via ScreenRant).

“O verdadeiro nome de Adão Negro é Teth-Adam. E o negro em Adão Negro se refere à sua alma. [Sua história de origem da família sombria] é algo universal, com o qual todos podem se identificar”, disse o ator.

“Não importa sua cor ou religião ou o que sua conta bancária diz, ou onde quer que você viva, ou qual é o seu trabalho. Quero dizer, todo mundo pode se relacionar com a família e querer fazer tudo o que puder para proteger essa família. E quando sua família é arrancada de você… pessoa”, concluiu Johnson.

Adão Negro vai corrigir origem confusa do Gavião Negro

O diretor Jaume Collet-Serra afirmou que seria muito confuso estabelecer uma conexão entre Gavião Negro e Adão Negro no filme. Além disso, ele revelou como o filme lidou com a reencarnação do herói nos milhares de anos (via The Direct).

“Nos quadrinhos, há referências claras do tipo: ‘Ei, eu vi você 5.000 anos atrás. Você lembra de mim?’ Nós não estamos fazendo isso… seria muito confuso”, disse ele.

“Obviamente, Gavião Negro reencarna, então quantas vezes você precisa reencarnar e ainda se lembrar? Todas essas regras [são algo] que você não quer definir até que esses personagens sejam realmente estabelecidos”, comentou o cineasta.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022.

