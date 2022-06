Astro de Aquaman 2 não poupa elogios à Amber Heard

Dolph Lundgren interpretou o Rei Nereus em Aquaman e na continuação. O astro não poupou elogios à Amber Heard, com quem trabalhou no filme da DC.

Lundgren compartilhou ao TMZ sua experiência de filmar cenas com Heard em Aquaman e sua continuação. Lundgren explica que teve uma “ótima experiência” com Heard e lembra que ela foi “legal com todos” e “pé no chão”, indicando boa relação dela com os atores e o diretor.

“Ela foi ótima. Trabalhei com ela no primeiro Aquaman, agora no segundo. Filmamos no outono passado em Londres. Ela é ótima, tive uma ótima experiência com ela”, elogiou Lundgren.

“Ela foi muito gentil, legal com a equipe, legal com todo mundo, bem pé no chão. Ela levou seu bebê recém-nascido com ela no set com a babá, o que foi meio fofo”, continuou o astro.

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023. O primeiro filme está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.