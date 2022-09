Astro de Aquaman detona filmes de heróis: “Trabalho de palhaço”

Em entrevista com a Vulture, o ator Abdul-Mateen II, intérprete do vilão Arraia Negra no primeiro filme solo do Aquaman, discutiu um pouco a diferença entre atuar em um filme de quadrinhos e filmes mais “sérios” como os que o ator vem trabalhado.

O ator explicou que, enquanto atuar é sobre descobrir verdades sobre um personagem, é importante diferenciar os gêneros, com o ator vendo as performances em filmes de quadrinhos como “trabalho de palhaço.”

“Tudo deveria ser sobre chegar a verdade. Mas, às vezes, você precisa saber em que filme ou gênero você está. Algo como Aquaman, isso é trabalho de palhaço. Aquaman não é Os 7 de Chicago. Você tem que superar isso. Para sobreviver e ir bem você deve jogar o jogo e ser astuto sobre quando você quer surpreender a audiência, o diretor, ou a si mesmo”

Por mais que não tenha sido exatamente um ataque ao gênero, o comentário do ator se soma à discussão entre fãs, atores e diretores sobre o lugar de filmes de super-herói dentro do cinema. O debate começou com o comentário do consagrado diretor Martin Scorsese sobre como, para ele, filmes de super-heróis são como brinquedos em parques temáticos.

O comentário de Scorsese iniciou este longo embate em que muitos dizem que filmes de quadrinhos são uma forma de arte tão válida como qualquer outra, e outros rebatem que existe uma linha clara que separa filmes pipocas do cinema mais artístico e sério feito por cineastas renomados.

Mesmo com suas declarações o vilão interpretado pelo ator Abdul-Mateen II não está morto no DCU, o personagem Arraia Negra é um vilão clássico e importante do Aquaman e pode ser que tenha alguma aparição no futuro como na continuação Aquaman 2 prometida para 17 de março do próximo ano.

