Astro de Arrow gostaria de viver um vilão do Batman

O astro de Arrow, Stephen Amell, que viveu o personagem por oito temporadas, revelou que gostaria de viver um vilão do Batman em algum filme do herói.

Em recente entrevista, o ator parece ter conhecimento sobre algumas mudanças na DC após a criação da DC Studios, liderada por James Gunn e Peter Safran.

Amell revelou que voltaria a interpretar o Arqueiro Verde para um filme, o que marcaria seu primeiro papel em um longa da DC (via ComicBook).

“Se eu for fazer parte do DCEU, provavelmente gostaria apenas de interpretar o Arqueiro Verde lá. Não sei. Se eu tivesse que escolher um, escolheria meu próprio filme, apenas porque há tantas coisas que eu gostaria de fazer em Arrow que não poderíamos necessariamente fazer na TV”, disse o ator.

O ator também foi questionado se interpretaria outro personagem, e respondeu que poderia viver um vilão do Batman que ninguém ainda interpretou.

“Ah, apenas me encontre um bom vilão do Batman que ninguém interpretou ainda e eu o interpretarei”,

Arrow chegou ao fim em 2020

Arqueiro Verde pode aparecer na 9ª temporada de The Flash?

Por conta de The Flash estar em sua última temporada, a série poderá contar com participações especiais de outros personagens do Arrowverse.

Sabendo disso, Amell foi abordado sobre uma possível aparição na nona temporada, mas revelou não ter sido convidado para reprisar o papel.

Porém, o astro parece mais do que disposto em retornar ao amado personagem que interpretou durante oito anos.

“As pessoas me perguntam se eu voltarei para a temporada final de The Flash. Eu acho que você só vai ter que assistir. Não fui chamado, mas, você sabe, isso seria divertido”, disse ele.

A 9ª temporada de The Flash estreia em 8 de fevereiro de 2023.

