Astro de Avatar: O Caminho da Água precisou gravar suas cenas 2 vezes

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) novamente avança a tecnologia de captura de movimento, mas isso também traz algumas dificuldades. Por conta disso, um ator precisou gravar todas as suas cenas duas vezes.

Enquanto Avatar: O Caminho da Água continua a quebrar recordes de bilheteria, o diretor James Cameron trouxe mais detalhes sobre a produção.

Em uma entrevista recente à Vanity Fair, Cameron disse que filmar cenas com humanos e Na’vi era “terrivelmente difícil”, fazendo referência ao personagem de Jack Champion, Spider, que passa a maior parte do filme marcando junto com os nativos de Pandora.

A fim de filmar as cenas de Spider, Champion teve que fazer toda a sua performance duas vezes, uma como referência para seus colegas de elenco, incluindo Sam Worthington, Zoe Saldaña e Sigourney Weaver, e outra para realmente para as cenas que estão no filme.

“A beleza foi que conseguimos fazer isso duas vezes”, disse Cameron sobre o desempenho de Champion. “Então [o diretor de fotografia] Russ [Carpenter] iluminava a cena, então tudo o que fizemos com Jack fotograficamente, fizemos anteriormente com ele em termos de captura.”

“Jack fez toda a sua performance duas vezes, uma vez por todos os outros atores como Sigourney e Britain [Dalton] e Sam, de modo que ele estava lá meio que fora das câmeras. E ele tinha uns 13 anos na época. E então, mais tarde, quando filmamos, ele tinha 15 anos, então ele mudou um pouco de tamanho e alcance vocal, mas nós o limitamos e então tivemos essas cenas de captura”.

O que sabemos sobre Avatar 3?

Por enquanto, a história total do novo Avatar não foi revelada, embora o diretor James Cameron tenha confirmado que será sobre a família Sully e focará nas crianças.

Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, bem como Champion, irão retornar aos seus respectivos papéis.

As filmagens de Avatar 3 estão 95% concluídas, e os roteiros dos próximos filmes também já foram finalizados, segundo o produtor Jon Landau.

“O que fizemos foi, antes de tudo, completar os quatro roteiros de Avatar 3, 4 e 5. O elenco os leu. Eles sabem para onde seus personagens vão. Filmamos 95% do terceiro filme. Temos um pouco que ainda precisamos pegar”, disse ele.

Avatar 3 estreia no dia 20 de dezembro de 2024. Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.