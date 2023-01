Astro de Avatar: O Caminho da Água teve que filmar suas cenas 2 vezes

Um dos astros de Avatar: O Caminho da Água, Jack Champion, teve que filmar suas cenas para o longa de James Cameron duas vezes.

Durante uma entrevista com a Vanity Fair, Cameron e Russell Carpenter, diretor de fotografia, comentaram sobre a produção do filme.

Continua depois da publicidade

Ao serem questionados sobre filmar Champion, ambos revelaram grande dificuldade nos vários ambientes, pois o astro foi usado em muitas cenas e ambientes. E tudo isso era feito duas vezes (via The Direct).

“A beleza era que tínhamos que fazer duas vezes. Tudo o que fizemos com Jack [Champion] fotograficamente, fizemos anteriormente com ele em termos de captura. Então Jack fez toda a sua performance duas vezes. Uma vez para todos os outros atores como Sigourney [Weaver], e Britain [Dalton], e Sam [Worthington], de modo que ele estava lá meio que fora das câmeras”, disse ele.

“E então tínhamos essas cenas de captura, e então Russ iluminava as cenas de captura e dizíamos: ‘ Ok, você sabe, há um pouco de luz roxa vindo do tanque, o Amnio Tank, e há uma luz ciano, ligeiramente ciano, fluorescente, e depois há a luz da tela’, ou o que quer que seja”, conclui o diretor.

Mais sobre Avatar 2

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.