Astro de Batman 2 quer crossover com Sandman; veja se pode acontecer

O filme Batman foi um dos grandes sucessos do ano, sendo considerado por muitos como um dos melhores lançamentos de 2022. O longa ainda pode chegar a concorrer ao Oscar no próximo ano.

No longa-metragem da DC, Bruce Wayne está em seu segundo ano sendo o Batman, e encara uma nova ameaça ainda mais perigosa. Seu novo desafio na carreira é o Charada, que deixa pistas no local de seus assassinatos, e força o herói a participar de um jogo doentio.

Continua depois da publicidade

Com a direção e o roteiro de Matt Reeves (Planeta dos Macacos), o filme foi estrelado por Robert Pattinson (Tenet), Zoe Kravitz (X-Men: Primeira Classe), Andy Serkis (O Senhor dos Anéis), Paul Dano (Os Suspeitos), Colin Farrell (Alexandre), entre outros.

Enquanto Batman 2 não é lançado, um dos astros do primeiro filme revela que deseja ver um crossover entre o Cavaleiro das Trevas e uma famosa série da Netflix.

Um encontro entre os dois seria possível?

Durante uma entrevista ao ScreenRant, o ator Andy Serkis, que interpretou Alfred Pennyworth no filme, revelou querer ver Sandman em Batman 2.

A série da Netflix, que já foi renovada para a segunda temporada, é um sucesso absoluto no streaming, trazendo a criação de Neil Gaiman à vida.

Serkis elogia o diretor Matt Reeves, e dá uma ideia de um vilão para a sequência, embora este não faça parte do núcleo do Batman.

“Eu não sei onde estamos com Alfred agora. Eu só não sei onde isso vai dar. Tenho certeza que Matt Reeves vai criar algo incrível porque ele sempre faz. Ele é outro contador de histórias formidável que sempre aposta em o coração”, disse ele.

“Em termos de vilão, eu gostaria de ver Sandman. Um crossover que eu acho que seria interessante”, revelou o ator.

O vilão do novo filme ainda é incerto, embora muitos fãs estejam estipulando o Senhor Frio ou até mesmo o Espantalho, que apareceu em Batman Begins.

Dado que Batman não está conectado aos outros filmes da DC, sua sequência está aberta para muitas opções de inimigos e até aliados.

Um crossover com Sandman é bem difícil de acontecer. Os dois projetos se passam em universos separados, mas o tom gótico é algo semelhante entre eles. Vale dizer que os personagens tiveram uma interação nos quadrinhos.

Sobre Batman 2, o diretor Matt Reeves vem desenvolvendo o projeto aos poucos, e contará com o retorno de parte do elenco do primeiro filme.

A sequência de Batman não tem uma data para lançar, bem como as séries derivadas do Pinguim e Asilo Arkham. A segunda temporada de Sandman também não recebeu uma previsão de lançamento.

Batman, com Robert Pattinson, está na HBO Max. Por sua vez, Sandman está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.