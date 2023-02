Astro de Batman detona filmes de heróis: “Sempre a mesma história”

A DC está preparando um reboot do seu universo nos cinemas, com novos filmes do Batman, Superman e companhia. Um astro de Batman Begins, no entanto, não é fã desses filmes.

Liam Neeson, que interpretou Raʼs al Ghul em Batman Begins, confessou não ser grande fã de filmes de super-heróis, dizendo que eles têm a mesma história.

Continua depois da publicidade

“Vou ser honesto: todos esses filmes de super-heróis? Não sou fã. Eu realmente não sou”, Neeson compartilhou com a Rolling Stone. “Eu os admiro porque é Hollywood com todos os seus sinos e assobios e tecnologia, o que é fenomenal, mas parece que tudo tem sempre a mesma história. Você pode dizer: ‘OK, você fez o do Chris Nolan'”.

Quando o veículo apontou como a trilogia Batman de Nolan infundiu elementos mais diretos do cinema noir, Neeson ecoou: “Você tirou as palavras da minha boca. Eles tinham uma sensação noir neles. E Chris Bale e Gary Oldman? Sem essa! Que elenco. E Michael [Caine] e Morgan [Freeman]? Meu Deus!”.

Novo filme do Batman vem aí

The Brave and the Bold (Os Corajosos e Ousados) introduzirá a nova versão do Batman no DCU. O Batman de Robert Pattinson continua a existir, mas não no mesmo universo. O vindouro filme também será o pontapé inicial para as aventuras da Bat-Família, que terão início com a introdução do novo Robin – que nessa versão, é Damian, o filho de Bruce Wayne – conheça os 10 novos filmes e séries anunciados pela DC.

Por sua vez, Superman: Legacy funciona como um reboot do personagem no cinema. De acordo com a DC, o filme não será uma história de origem e “focará no Superman equilibrando sua herança kryptoniana com sua educação humana”.

James Gunn, CEO da DC Studios e diretor da franquia Guardiões da Galáxia e de O Esquadrão Suicida, vai escrever Superman: Legacy, que será lançado em 11 de julho de 2025.

De acordo com Gunn, Superman representa a “gênese do DCU”.

O novo intérprete de Clark Kent/Superman, que será o substituto de Henry Cavill, ainda não foi revelado.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.