Astro de Batman tem participação escondida em Glass Onion; veja

Rian Johnson continua a franquia iniciada em Entre Facas e Segredos com Glass Onion: Um Mistério Knives Out. A continuação, já lançada na Netflix, mantém uma tradição dos filmes do diretor: uma participação especial de Joseph Gordon-Levitt.

O ator de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge participa – de uma forma ou de outra – em todos os filmes de Johnson e o longa-metragem da Netflix não é exceção. Mas é bem difícil de perceber nesse lançamento.

A principal razão pela qual a participação especial de Gordon-Levitt é difícil de encontrar é a falta de presença física.

O ator de Batman dubla o relógio de Miles no filme. Ao chegarem na ilha de Miles, fica rapidamente claro que o bilionário tem uma fixação com o tempo. Um som irritantemente alto é tocado e reverbera por toda a ilha a cada hora.

A princípio, o som tem pouco significado para o filme fora de uma forma humorística de mostrar os modos excessivos de Miles. No entanto, mais tarde no filme, isso consegue se tornar algo sinistro,

quando o verdadeiro mistério do filme se revela e tudo toma um rumo mais sombrio.

Daniel Craig como Benoit Blanc

Na sequência de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo novos suspeitos.

O filme está sendo aclamado pela crítica especializada, com aprovação de 93% dos críticos no Rotten Tomatoes, com 298 análises computadas.

Com a direção e roteiro de Rian Johnson, a sequência foi adquirida pela Netflix e estabelece o começo de uma grande franquia. O streaming pretende lançar a sequência em cinemas selecionados do mundo todo.

“O bilionário da tecnologia Miles Bron convida seus amigos para escapar em sua ilha grega particular. Quando alguém aparece morto, o detetive Benoit Blanc é colocado no caso”, diz a descrição.

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista e Ethan Hawke fazem parte do elenco.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out estreia no dia 23 de dezembro, na Netflix.

