Astro de Breaking Bad vai estrelar o remake do pior filme do mundo

Bob Odenkirk, o eterno Saul Goodman de Breaking Bad e Better Call Saul, revelou que vai estrelar o remake de The Room, considerado um dos, se não o pior filme do mundo.

O Slashfilm trouxe a notícia pela primeira vez sobre o projeto, e Odenkirk corroborou as informações do veículo, por meio do seu Twitter.

“Isso é real. Isso é verdade”, escreveu Odenkirk. “E deixa eu te falar, eu tentei o meu melhor para vender cada linha, o mais honestamente que pude… e me diverti demais”.

O remake é uma produção da Acting For a Cause, uma organização que arrecada dinheiro para várias causas de caridade, pedindo doações ligadas a performances digitais.

Fundada e dirigida por Brando Crawford, a organização já recebeu nomes como Zazie Beetz, Julia Fox, Alex Wolff e Justice Smith antes.

Representantes de Odenkirk e Crawford não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

Representantes de Tommy Wiseau, diretor, produtor e astro de The Room, disseram à Variety que a Wiseau-Films não foi contatada sobre a questão do licenciamento. Na verdade, Wiseau e seus associados não estavam cientes do projeto até quarta-feira.

A Acting for a Cause compartilhou uma imagem de Odenkirk no remake. A maior parte da produção foi filmada em uma tela verde, a fim de criar um aspecto de filme amador.

O remake de The Room busca arrecadar fundos para a organização sem fins lucrativos amfAR, a Fundação para a Pesquisa da AIDS.

The Room é tão ruim que é bom

The Room é um dos principais filmes cults do século, sendo um exemplo claro da máxima “tão ruim, que é bom”.

De fato, The Room é surrealmente ruim, o tipo de filme que se alguém, sem qualquer conhecimento de cinema, se esforçasse para fazer algo tão ruim, possivelmente não conseguiria.

Não só a atuação de Tommy Wiseau, que vive o protagonista, é comicamente ruim, como a direção é errática para dizer o mínimo. Não bastasse isso, a narrativa simplesmente não faz sentido, apesar da premissa simples, que gira em torno de um homem cuja esposa o trai com seu melhor amigo.

O drama (ou comédia), que completa 20 anos este ano, ganhou seguidores globais, com exibições especiais incentivando a participação do público. Greg Sestero, co-estrela de Wiseau, escreveu um livro intitulado O Artista do Desastre sobre sua experiência fazendo o filme.

O livro foi adaptado para um longa de 2017 dirigido por James Franco, que ganhou uma indicação ao Oscar de melhor roteiro adaptado.

