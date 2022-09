Astro de Cobra Kai revela forma impressionante como conseguiu papel na DC

Xolo Maridueña, conhecido pelo seu papel em Cobra Kai, fez um caminho impressionante até receber o papel de Besouro Azul no aguardado filme da DC.

Em uma entrevista ao Hollywood Reporter, o interprete de Miguel Diaz em Cobra Kai, explicou que conseguiu o papel na DC sem nem ao menos fazer uma audição ou adicionar nada ao roteiro. Maridueña revelou que acabou sofrendo um pouco com uma síndrome do impostor por conta disso.

Continua depois da publicidade

“No início tive um pouco de síndrome do impostor. Tipo, ‘Meu Deus, como eles sabem? Eu nem mesmo li uma palavra do roteiro! Como eles podem ter tanta certeza’ Todo mundo foi tão receptivo e investiram muita confiança em mim durante as filmagens do filme.” Revelou o ator.

Maridueña também falou sobre a representatividade do personagem: “Besouro Azul não é para me fazer o próximo ladrão de corações ou grande estrela. É apenas apra mostrar para as pessoas ‘Ei, essas histórias sobre latinos não precisam ser sobre traficantes, sobre atravessas a fronteira ou ser o membro de uma gangue. Você pode ser retratado de forma positiva.’ Um filme de super-herói parece ser a luz mais positiva que você pode conseguir nesta indústria.”

Enquanto o filme do heróis não chega podemos ver mais de Xolo Maridueña na nova temporada de Cobra Kai, que estreia sexta-feira (9) na Netflix.

Mais sobre Besouro Azul

O novo filme da DC deve trazer a terceira encarnação do personagem dos quadrinhos, o nome civil desta versão é Jaime Reyes, que conseguiu seus poderes após um escaravelho alienígena se conectar a ele e lhe conceder um traje superpoderoso.

O filme contará também com a brasileira Bruna Marquezine, além de, George Lopez, Adriana Barraza, e Susan Sarandon, e será dirigido por Manuel Soto.

Mesmo após boatos de um cancelamento, o longa agora parece mais forte que nunca e tem previsão de estreia marcada para o dia 17 de agosto de 2023.

Sobre o autor Redação