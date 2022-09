Astro de Community se empolga com notícia do filme

Joel McHale, astro de Community, usou suas redes sociais para celebrar o anúncio do filme da série com o retorno do elenco original.

Depois de 5 anos do fim da 6ª temporada, os fãs finalmente puderam comemorar que a promessa das “seis temporadas e um filme” está se cumprindo.

Durante todos esses anos, a equipe da série demonstraram interesse e brincaram sobre o tema, até que finalmente os trabalhos no filme estão acontecendo e a produção terá o retorno do elenco original.

A executiva da NBC, Susan Rovner, revelou empolgação e gratidão por finalmente cumprir essa promessa que começou como uma piada no início da série.

“Estamos incrivelmente gratos que 15 anos depois, nós somos capazes de entregar aos fãs esse filem prometido, eu mal posso esperar para poder trabalhar com Dan Harmon, Andrew Guest, Joel McHale, Sony e nossos parceiros na UTV para continuar essa comédia épica.”

O ator Joel McHale também demonstrou sua empolgação, marcando todos do elenco original em um tuíte com uma imagem com os simples dizeres “…E um filme”. Confira o post:

Mais sobre Community

“Comédia inteligente sobre um advogado cujo diploma foi revogado e retorna para a universidade, fazendo parte de um grupo de estudo que acaba aprendendo muito mais sobre si do que fazendo sobre o trabalho do curso”, diz a sinopse.

Com Dan Harmon sendo o criador da série de comédia, o elenco conta com Joel McHale, Alison Brie, Donald Glover, Yvette Nicole Brown, Danny Pudi, Chevy Chase e Jim Rash.

Community durou seis temporadas, sendo transmitida pela NBC entre 2009 e 2015. Os diretores de Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, Anthony e Joe Russo, foram produtores.

Community está disponível no catálogo da Netflix. O filme também não possui previsão de lançamento.

