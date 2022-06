Astro de De Volta Para o Futuro explica por que não aceita mais papéis longos

Michael J. Fox, o eterno Marty McFly da franquia De Volta para o Futuro, revelou o motivo pelo qual não está mais aceitando papéis longos.

A conversa aconteceu em entrevista recente ao podcast Mike Birbiglia’s Working It Out, como relata o site The Hollywood Reporter, sobre seus problemas de memória e convívio com a doença de Parkinson, que mudaram seu perfil profissional.

“Quando eu fiz o spin-off de Good Wife, que é Good Fight, eu não conseguia me lembrar das falas. Eu só tinha esse branco, não conseguia me lembrar das falas”, disse ele.

“Era uma coisa legal e eu simplesmente não conseguia, mas o que [foi] realmente revigorante foi que eu não entrei em pânico. Eu não surtei. Eu apenas disse: ‘Bem, é isso. Vou embora. Um elemento -chave desse processo é memorizar as falas, e não consigo fazer isso'”.

“Eu não assumo algo com muitas falas, porque não posso fazer isso. E por qualquer motivo, é apenas o que é. Não consigo me lembrar de cinco páginas de diálogo. Eu não posso fazer isso. Não pode ser feito. Então eu vou à praia.”, relata Michael J. Fox com honestidade.

