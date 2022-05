Astro de Doutor Estranho 2 responde se Tom Cruise está no filme

Rumores apontam que Tom Cruise fará uma ponta em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2). Benedict Cumberbatch, que vive o mago supremo da Marvel, respondeu se isso é verdade.

O astro participou do programa de Jimmy Fallon e inicialmente disse que cantaria a música de um filme famoso de um ator que está no longa-metragem do MCU. O apresentador rapidamente adivinhou qual a música.

‎”Talvez, Jimmy, eu possa te dar apenas uma pista sobre alguém que pode estar no filme, porque vai sair muito em breve. Não vou dizer o nome dele, mas vou ver se você pode adivinhar a partir de uma música tema de outra coisa que eles fizeram, que é bastante conhecido. Pronto?”, disse Cumberbatch, que cantou o tema de Top Gun.

Jimmy Fallon questionou se ele estava falando sério e Cumbebatch rapidamente respondeu:

“Não. Desculpe desapontar as pessoas que compraram seus ingressos querendo ver dois filmes do Tom Cruise no mesmo mês”.

Veja o vídeo da entrevista, abaixo.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.