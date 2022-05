Astro de Entrevías está em um dos melhores filmes de suspense da Netflix

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, o drama espanhol Entrevías se tornou um enorme sucesso entre o público brasileiro. Se você curtiu a história de Tirso Abantos, tem tudo para gostar também do filme Um Contratempo. Afinal de contas, o elenco do aclamado suspense tem José Coronado – o intérprete do protagonista de Entrevías.

“A neta de um veterano de guerra é vítima de traficantes de drogas no bairro onde ele mora. Indignado, o avô não mede esforços para que a justiça seja feita”, afirma a sinopse de Entrevías na Netflix.

Com José Coronado no papel principal, o elenco de Entrevías conta também com Luis Zahera como o policial Ezequiel e Nona Sobo como Irene, a neta de Tirso.

Um Contratempo é uma sugestão perfeita para assistir após Entrevías na Netflix; veja abaixo tudo sobre a trama e o elenco do longa.

Conheça a misteriosa história de Um Contratempo na Netflix

O filme espanhol Um Contratempo é considerado um dos melhores suspenses da Netflix. Seu final chocante pega todos os espectadores de surpresa e mexe com a mente dos assinantes da plataforma.

“Após acordar ao lado de sua amante assassinada em um quarto de hotel, um empresário contrata uma advogada para descobrir como ele acabou sendo suspeito de um homicídio”, afirma a sinopse oficial de Um Contratempo na Netflix.

Em sua estreia original, Um Contratempo – também encontrado sob o título original The Invisible Guest – passou batido pela crítica especializada. Por outro lado, o longa se tornou um fenômeno comercial.

Com um orçamento de apenas 4 milhões de euros, o filme faturou mais de 30 milhões de dólares com as exibições internacionais.

O lançamento de Um Contratempo na Netflix foi essencial para o aumento da popularidade do longa. Desde sua disponibilização internacional, o filme ganhou remakes em três línguas diferentes.

A trama de Um Contratempo começa quando o protagonista Adrian acorda em um quarto de hotel, sem lembranças do que aconteceu na noite anterior. Ao seu lado, uma mulher morta e coberta de dinheiro.

Para descobrir a verdade, Adrian conta com a ajuda de uma inteligente advogada. A partir daí, a dupla embarca em uma imprevisível jornada – onde nada é o que parece.

Elenco de Um Contratempo tem astros de Entrevías e O Inocente

O elenco de Um Contratempo é liderado por Mario Casas. O ator espanhol dá um show como o protagonista Adrian.

Você, provavelmente, conhece Mario Casas por sua performance na série de mistério O Inocente, também disponível na Netflix.

José Coronado, o Tirso Abantos de Entrevías, vive Tomás Garrido, o pai de um jovem banqueiro que se envolve (de maneira crucial) na jornada de Adrian. Iñigo Gastesi (Caronte) interpreta Daniel, o filho de Tomás.

Bárbara Lennie – famosa pela série A Desordem Que Ficou, da Netflix – vive Laura Vidal, a amante de Adrian.

O elenco principal de Um Contratempo é completado por Blanca Martínez (O Orfanato) como Virginia Goodman, a advogada que tenta auxiliar Adrian a descobrir a verdade sobre a morte de Laura.

Também estão no elenco de Um Contratempo os atores Paco Tous (La Casa de Papel), Francesc Orella (Merlí), Ana Wagener (La Republica) e David Selvas (Pau and His Brother).

Um Contratempo está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. A série Entrevías também está na plataforma.

