Astro de Eternos revela se pretende voltar à Marvel

Um dos astros de Eternos, Harry Styles, revelou se pretende retornar à Marvel algum dia.

Tendo a direção de Chloe Zhao, o filme dos personagens criados pelo icônico quadrinista Jack Kirby, não agradou muitos fãs ou a crítica.

Continua depois da publicidade

Styles, que vai estrelar Não Se Preocupe Querida ainda neste ano, revelou que vai retornar ao MCU como Starfox. No entanto, isso vai demorar um tempo (via ComicBook).

Segundo o próprio ator, ele continuará trabalhando como músico, e não deve voltar a atuar em algum filme até que deseje retornar ao cinema.

“Eu não imagino que faria um filme por um tempo. Acho que haverá um tempo novamente em que eu ansiarei por isso”, disse ele.

“Quando você está fazendo música, algo está acontecendo. Parece realmente criativo e alimenta coisas. Grande parte da atuação é não fazer nada. Eu gosto de fazer isso no momento, mas não acho que vou fazer muito”, concluiu o astro.

Filho de Thanos pode aparecer no MCU

Conforme apontado pelo CBR, Eternos 2 poderia apresentar o filho de Thanos, Thane. O MCU apresentou as filhas adotivas de Thanos, Gamora e Nebula, que continuam a fazer parte deste universo – no entanto, não houve menção a um filho do Titã Louco, embora isso não signifique que ele não possa ser apresentado.

Thane é filho de Thanos e uma mulher Inumana desconhecida, e quando o Titã Louco lutou contra Raio Negro, este último detonou uma Bomba Terrígena, que submeteu qualquer pessoa com genes Inumanos na Terra à Terrigênese, liberando assim os poderes de Thane.

Embora o MCU não tenha lidado adequadamente com Inumanos e a única abordagem a eles canônica tenha sido a breve aparição de Raio Negro em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, as origens de Thane podem ser retrabalhadas para se encaixar melhor no MCU, ou pode ser através dele que os Inumanos são formalmente apresentados, abrindo caminho para o retorno de Raio Negro também.

A introdução de Thane também continuaria o legado de Thanos, pois ele poderia estar buscando vingança pelo que os heróis do MCU fizeram com seu pai, e com seu tio agora com os Eternos, ele poderia ver isso como uma traição e visar Sersi e companhia também.

A chegada de Thane também pode trazer os Guardiões da Galáxia para a mistura graças à sua conexão com Nebula e Gamora, e eles podem ser a chave para derrotar o filho esquecido do Titã Louco.

Os filmes da Marvel podem ser assistidos no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.