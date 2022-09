Astro de Game of Thrones espera retornar ao MCU

O astro de Game of Thrones que se juntou recentemente ao MCU em Eternos, Kit Harington, espera retornar ao seu papel.

Intérprete do Cavaleiro Negro, um herói que aparece no filme dirigido por Chloé Zao, o ator falou seu desejo de voltar para a Marvel. Mas, ele diz que não sabe ainda o que o estúdio planeja (via ScreenRant).

“Não sei muito do que eles estão planejando. E você sabe, espero estar envolvido em coisas futuras com esse personagem”, comentou o ator.

Harington brincou, pois gosta de ser lembrado pelas pessoas que fez um personagem na Marvel, e quer ser sempre reconhecido. No entanto, ele volta a destacar que não sabe sobre os planos para o Cavaleiro Negro.

“Eu espero que ele possa continuar e ser a coisa que todo mundo cita para mim na rua. Mas sinceramente não sei. Não sei quais são os planos deles. Eu sei que eles estão entrando em uma espécie de Fase 5”

