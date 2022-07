Astro de Game of Thrones vai estrelar prelúdio Jogos Vorazes

Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, longa derivada da famosa franquia, está recebendo adições no elenco, desta vez o astro de Game of Thrones.

Faltando mais de um ano para sua chegada,Peter Dinklage, se juntou ao filme como Casca Highbottom, o reitor da Academia, o astro é uma das inúmeras estrelas que o filme dispõe.

O presidente do Motion Picture Group da Lionsgate, Nathan Kahane, escreveu sobre o elenco de Dinklage na seguinte declaração:

“Com a produção em andamento, não poderíamos estar mais animados com a forma como esse elenco se uniu e empolgados por receber Peter Dinklage em Panem. Peter não é apenas um ator favorito dos fãs que traz uma presença dominante em cada papel que ele interpreta. Ele é um dos melhores atores vivos. Ele trará uma autoridade formidável e carismática para o importante papel do reitor da Academia” (via ScreenRant)

O novo filme é baseado no livro de mesmo nome, de Suzanne Collins, que conta a história de Coriolanus Snow, quando tinha 18 anos. O personagem será vivido por Tom Blyth. Ele vai contracenar com Rachel Zegler, de Amor, Sublime Amor.

Com isso, a trama se passa bem antes de Snow se tornar presidente de Panem, como vemos nos filmes principais da franquia e, também, nos livros.

Vemos a família Snow passando por maus bocados, quando ele é escolhido para ser mentor na 10ª edição dos Jogos Vorazes e busca fazer sua própria sorte.

Ainda não há data de estreia para Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

