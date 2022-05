Astro de Guardiões da Galáxia 3 comenta futuro de querido personagem no MCU

Há anos os fãs aguardam a introdução de Adam Warlock no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), mas isso só vai acontecer em Guardiões da Galáxia 3. O ator Will Poulter, que vive o personagem, comentou o futuro dele nos filmes da Marvel.

O casulo de Warlock já chegou a aparecer na cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia 2 e, apesar do personagem ter grande conexão com Thanos e as Joias do Infinito nos quadrinhos, só o veremos nessa fase 4 do MCU.

Poulter, infelizmente, não sabe o que o futuro reserva ao personagem dele, embora ele esteja disposto a continuar interpretando o personagem.

“Sinceramente, não sei o que está reservado para mim. Estou esperando para descobrir, e essa é a verdade, mas, eu adoraria fazer uma jornada com esse personagem”, disse Poulter ao The Playlist.

Guardiões da Galáxia 3 chega aos cinemas em 5 de maio de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.