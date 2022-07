Astro de Halloween recebeu 25 dólares por dia para trabalhar no filme

Halloween – A Noite do Terror é uma produção que marcou época. Teve lançamento em 1978, e continua sendo muito popular até hoje.

O grande destaque da franquia é Michael Myers, que teve Nick Castle como o seu primeiro intérprete. Pode parecer inusitado, mas o ator ganhou US$ 25 por dia para participar de Halloween – A Noite do Terror.

O ator revelou essa curiosidade em uma entrevista para a Vanity Fair. Não era um salário muito ruim para a época, mas mesmo assim, ele nem esperava que ia ter pagamento.

“Eu recebi US$ 25 por dia para Halloween – A Noite do Terror. Isso era muito dinheiro na época. O meu interesse em estar no set era aprender mais sobre a experiência da direção de uma produção.”

“Eu esperava andar pelo set sem receber nada. Mas ei, US$ 25 por dia. Tudo o que eu tinha que fazer era usar uma máscara.”

Personagem marcante do cinema

Michael Myers é um personagem marcante do cinema, em parte graças à performance de Nick Castle. É bem verdade que o ator nunca teve o seu rosto revelado, mas ele teve grande importância em determinar os movimentos do personagem.

Michael Myers anda lenta e calmamente, mas ele ainda é humano. Ou seja, os seus movimentos tinham que ser lentos, mas não muito “robóticos”.

O ator encontrou um bom equilíbrio nisso. Vale lembrar que Michael Myers estará de volta em Halloween Ends, que chega aos cinemas em 13 de outubro de 2022.

Já Halloween – A Noite do Terror está agora disponível pela Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.