Astro de Harry Potter confundiu Gary Oldman com membro da limpeza

A franquia Harry Potter é umas das que mais fizeram sucesso no cinema. A saga composta por oito filmes mostrou todo o crescimento do elenco principal, que conta com Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

O Universo Mágico de Harry Potter ainda está mais vivo do que nunca com Animais Fantásticos, embora a saga principal tenha sido finalizada em 2011.

Continua depois da publicidade

Adaptando os livros de JK Rowling, os filmes seguem um jovem garoto chamado Harry Potter, que viria a se tornar o maior bruxo das eras. No entanto, ele também estava determinado a lutar contra Lord Voldemort, a grande ameaça dos bruxos.

Com momentos incríveis nas telas e fora delas, um dos astros revelou ter confundido Gary Oldman com um membro da equipe de limpeza, e comentou ter tido vergonha do momento.

Tom Felton teve um momento embaraçoso

Em seu novo livro, Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up A Wizard, Tom Felton se lembra de ter um encontro bastante embaraçoso com Gary Oldman.

Felton, que improvisou em uma cena desconfortável, relembra ter confundido Oldman com um membro da equipe de limpeza do filme, chegando ao ponto de parabenizá-lo pelo chão limpo no set (via ScreenRant).

“Eu estava no set um dia quando vi outro cara meio desalinhado vestindo um velho par de jeans e uma camiseta. Eu ocasionalmente o vi por aí e pensei que ele fosse um dos funcionários da limpeza. O que posso dizer? Ele só tinha aquele olhar”, revela o ator.

O jovem astro não sabia que havia confundido Oldman com um membro da limpeza, e após o ator sair, perguntou quem seria a tal pessoa. Felton sentia que poderia estar cometendo um erro.

“Ele parecia estar mostrando a família e os amigos. Meio estranho, para um dos funcionários da limpeza. Eu tive uma sensação horrível de que poderia ter cometido uma gafe, então, quando ele saiu, perguntei a alguém: ‘Quem é aquele?'”, diz a passagem do livro.

Felton relembrou que ficou com muita vergonha após o ocorrido, e queria se desculpar, mas não o fez por conta da vergonha. Ele ignorou e seguiu seus trabalhos no set.

“Eu me encolhi de vergonha quando percebi que o confundi com o faxineiro. Eu queria me desculpar, não que ele realmente tivesse dado a mínima, mas no final tomei o caminho mais fácil de ignorar totalmente meu erro e fingir que eu sabia quem ele era o tempo todo”, comentou o ator. “Em minha defesa, para uma estrela tão grande, ele dificilmente era exagerado. Ele era despretensioso e pé no chão, provavelmente sendo visto fazendo uma xícara de chá para todos.”

Antes de ingressar na franquia Harry Potter em 2004, Oldman já era um ator estabelecido, tendo aparecido em nomes como Força Aérea Um, O Quinto Elemento e O Profissional. Após a franquia, ele viveu o comissário Jim Gordon na trilogia Cavaleiro das Trevas.

O ator era conhecido por seus papéis como vilões, tornando-o a escolha perfeita para Sirius. Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o filme indica Sirius como um assassino implacável que está determinado a matar Harry.

A revelação surpreendente é de que Sirius está realmente tentando proteger Harry, indo contra os papéis anteriores do ator.

Todos os filmes da franquia Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.