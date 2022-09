Astro de Harry Potter promete filme mais bizarro da carreira; saiba mais

Daniel Radcliffe pode ser mais conhecido por ter interpretado Harry Potter, mas ele conta com vários outros trabalhos no currículo, inclusive alguns bem estranhos. Weird, seu novo filme, no entanto, promete ser o mais bizarro.

Dentre os trabalhos de Radcliffe pós-Harry Potter estão Um Cadáver Para Sobreviver e Armas em Jogo, que atraíram bastante atenção dos fãs e da mídia. O primeiro é especialmente estranho, visto que o ator interpreta um cadáver (como o título já sugere).

Agora, Radcliffe diz que Weird supera até o Swiss Army Man como a coisa mais bizarra que ele já fez. Em uma entrevista recente à Empire, Radcliffe falou sobre interpretar Weird Al Yankovic no longa-metragem.

“Eu viajei tanto com um acordeão para esse filme, e tive esse medo maior de passar pela segurança e eles suspeitarem que era uma bomba. Para provar que não é um explosivo. Você sabe como isso seria estressante?! É um instrumento muito difícil de tocar!”, disse o astro de Harry Potter.

“O que é tão fascinante em Al é que ele consegue transitar entre o saudável e o genuinamente estranho. Ele pode ser infantilmente surreal, com uma ponta real de loucura e perigo para ele. Há uma cena envolvendo uma viagem de LSD que é provavelmente a coisa mais bizarra que já fiz. E isso é dizer bastante”, continuou Radcliffe.

Filme mais estranho de Daniel Radcliffe

Weird parece que será um filme bem bizarro. Ao apresentar o acordeão tão fortemente, a obra vai se inclinar para o que torna a música real de Yankovic única em primeiro lugar, e dizer que a cena do LSD supera até mesmo Um Cadáver Para Sobreviver em sua estranheza é uma afirmação e tanto.

O relato de Radcliffe de Weird não é a única razão para acreditar que a cinebiografia será imensamente desequilibrada.

A co-estrela Evan Rachel Wood mencionou recentemente que lhe disseram para interpretar Madonna “com muita cocaína” no filme.

Outras figuras icônicas serão retratadas, incluindo Oprah Winfrey, Hulk Hogan, e David Bowie. Com todas essas figuras, provavelmente caricaturadas, em jogo, Weird: The Al Yankovic Story é um filme destinado a ter todos os tipos de cenas e momentos memoráveis.

Weird será lançado no Roku em 8 de novembro.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.