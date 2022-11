Astro de Harry Potter quebra silêncio sobre JK Rowling

A franquia Harry Potter é uma das mais icônicas do cinema, tendo ao todo oito filmes e faturando pouco mais de 7 bilhões de dólares nas bilheterias. A saga também conta com um parque temático e vários jogos de videogame.

Nos cinemas, a saga chegou ao fim em 2011, mas a popularidade dos filmes continua muito alta. Animais Fantásticos continuou o universo de Harry Potter com três longas-metragens, quem pode não ter um quarto filme.

Por sua vez, a franquia se mantém de pé, tendo um especial intitulado De Volta a Hogwarts, e devendo ganhar uma série na HBO Max, que continua em desenvolvimento.

No entanto, Harry Potter também ficou marcado por JK Rowling e seus comentários contra a comunidade LGBTQ+, e um dos astros da franquia quebrou o silêncio sobre isso.

Daniel Radcliffe como Harry Potter em A Pedra Filosofal.

Daniel Radcliffe é contra os comentários homofóbicos

Em entrevista ao IndieWire, Daniel Radcliffe, que viveu Harry Potter ao longo dos oito filmes, se abriu para falar sobre os comentários absurdos de JK Rowling.

Nos últimos anos, a autora vem colecionando algumas polêmicas, e mais especificamente contra a comunidade LGBTQ+.

Radcliffe revelou estar preocupado com os fãs LGBTQ+ após a autora ter atacado a comunidade nas redes sociais.

Apesar de apoiar os fãs e estar junto deles, o ator se conformou, dizendo que não pode adivinhar o que se passa na cabeça da escritora.

“A razão pela qual me senti muito, muito como se eu precisasse dizer algo quando o fiz foi porque, particularmente desde que terminei Harry Potter, conheci tantas crianças e jovens queer e trans que tinham uma enorme identificação com Potter”, disse ele.

“E então, vendo-os machucados naquele dia, eu queria que eles soubessem que nem todos na franquia se sentiam assim. E isso foi muito importante”, acrescentou o astro. “Foi muito importante porque trabalhei com o Projeto Trevor por mais de 10 anos, então acho que não conseguiria me olhar no espelho se não tivesse dito nada. Mas não cabe a mim adivinhar o que se passa na cabeça de outra pessoa.”

O Projeto Trevor que o astro se refere é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1998, que tem o objetivo de informar e prevenir o suicídio entre jovens LGBTQ+.

O ator revive os comentários ofensivos da escritora, que na época, repercutiram muito nas redes sociais e mancharam sua reputação.

Mesmo depois de uma década sem estar em um filme de Harry Potter, Radcliffe continua sendo o principal rosto da famosa franquia.

Embora os comentários ofensivos da escritora tenham manchado sua reputação, a saga Harry Potter continua ainda tão popular quanto na época em que foi lançada.

Os filmes de Harry Potter estão na HBO Max.

