Astro de Harry Potter só aceitou ser Voldemort graças à irmã dele

O ator britânico Ralph Fiennes ganhou fãs no mundo todo ao interpretar o sinistro Lord Voldemort na franquia Harry Potter. O que muitos admiradores não sabem é que o astro só aceitou participar dos filmes após receber um sincero pedido de sua própria irmã.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Mostramos abaixo o que levou Ralph Fiennes a aceitar o papel de Lord Voldemort na franquia Harry Potter; confira!

Ralph Fiennes só virou Voldemort em Harry Potter a pedido da irmã

Em 2022, a plataforma HBO Max comemorou o aniversário de 20 anos da franquia Harry Potter com o especial 20 Anos de Magia: De Volta a Hogwarts.

O especial traz entrevistas com os atores mais queridos da franquia – desde os intérpretes dos protagonistas Harry, Rony e Hermione, até veteranos do cinema, como Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Ralph Fiennes e o eterno Robbie Coltrane.

Em sua entrevista, Ralph Fiennes revela como sua irmã foi instrumental para a decisão de interpretar Lord Voldemort nos filmes de Harry Potter.

No início, o astro britânico hesitou em aceitar o papel do Lord Voldemort em Harry Potter e o Cálice de Fogo por “não conhecer muito bem a franquia”.

“Eu não conhecia os filmes quando me ofereceram o papel. E também não tinha investido tempo na leitura dos livros. Eu sabia que algo chamado ‘Harry Potter’ fazia muito sucesso, mas ainda não havia assistido aos filmes anteriores”, afirmou o ator.

Felizmente para os fãs de Harry Potter, a irmã do ator, a diretora Martha Fiennes, o convenceu do contrário.

“Minha irmã tem filhos que, na época, tinham uns 11 ou 12 anos. Disse para ela: ‘Martha, não sei quem é esse tal de Voldemort’. E ela respondeu: ‘O que? Eles te chamaram para interpretar o Voldemort? Você tem que aceitar!’”, revelou o astro.

Após aceitar o papel de Voldemort em O Cálice de Fogo, Ralph Fiennes também garantiu a escalação do filho Hero Fiennes-Tiffin como a versão mais jovem do personagem, que aparece em O Enigma do Príncipe.

O cineasta Mike Newell também foi crucial para a escalação de Ralph Fiennes em Harry Potter. Amigo de longa data do astro britânico, ele garantiu ao ator que a franquia era muito mais do que “uma história para crianças”.

Você pode assistir todos os filmes de Harry Potter, além do especial De Volta a Hogwarts, no HBO Max.

