Astro de Hereditário entra para prelúdio de Um Lugar Silencioso

O filme prelúdio de Um Lugar Silencioso, A Quiet Place: Day One, terá um dos astros de Hereditário, Alex Wolff, no elenco.

Também tendo estrelado o filme Pig, dirigido pelo então diretor do prelúdio, Michael Sarnoski, o papel de Wolff não foi revelado (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

Não se sabe muito mais sobre o spin-off além de ser baseado em uma ideia fornecida por John Krasinski, que escreveu, dirigiu e estrelou os dois primeiros filmes da franquia.

O filme derivado deve explorar o primeiro dia em que os alienígenas com um senso agudo de audição chegaram à Terra. Um Lugar Silencioso 2 já forneceu um vislumbre deste dia com um flashback no começo do longa.

Não há maiores detalhes sobre a história do filme prelúdio.

Mais um filme de Um Lugar Silencioso a caminho

Além do prelúdio da saga, Um Lugar Silencioso 3 também está em desenvolvimento. O ator, diretor e escritor John Krasinski está envolvido no projeto.

O elenco de Um Lugar Silencioso 3 não foi definido. Por sua vez, o spin-off, além de Wolff, contará com Lupita Nyong’o, e Joseph Quinn.

Um Lugar Silencioso 3 deve ser lançado em algum momento de 2025. Por sua vez, A Quiet Place: Day One, estreia em março de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.