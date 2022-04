Astro de Homem-Aranha anuncia pausa na carreira

O ano de 2021 foi bastante agitado para Andrew Garfield, tendo estrelado três produções muito comentadas: Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Os Olhos de Tammy Faye e tick, tick… BOOM!. Agora, o ator anunciou que vai tirar uma pausa da carreira de ator.

‎O ator ‎‎vai dar um tempo na atuação, após sua próxima minissérie, ‎‎Under the Banner of Heaven‎‎ (Em Nome do Céu).

“Vou descansar um pouco”, disse Garfield a Marc Malkin‎‎, da Variety‎‎. “Eu vou descansar um pouco. Preciso recalibrar e reconsiderar o que quero fazer a seguir e quem quero ser, apenas ser uma pessoa por um tempo”.

O astro de Homem-Aranha não revelou exatamente quanto tempo pretende ficar sem atuar.

Andrew Garfield está em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, acompanhado de Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Benedict Cumberbatch.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está disponível para aluguel digital.