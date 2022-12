Robert Downey Jr, o Homem de Ferro, diz o que mais sente falta do MCU

O Homem de Ferro foi um dos alicerces da Marvel nos cinemas, assim como o Capitão América. O personagem possui uma legião de fãs, e Robert Downey Jr, que interpretou o herói revelou o que mais sente falta do MCU.

Em recente entrevista, o ator elogiou os diretores Anthony e Joe Russo, que finalizaram o arco de Tony Stark no MCU.

O astro ainda comentou que sente saudades de estar próximo de Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, e seu começo com Jon Favreau na trilogia Homem de Ferro (via ScreenRant).

“O que eu mais sinto falta? Estar nas trincheiras com Kevin Feige o tempo todo, o começo com Jon Favreau, é como um lindo sonho agora e no meio, com Shane Black em Homem de Ferro 3. Foi idílico e subversivo”, disse Robert Downey Jr.

“E também sinto falta do fim, quando percebi que fiz tantos amigos íntimos no elenco do MCU, e os irmãos Russo me ajudando a abraçar o arco de Tony”, concluiu o astro.

Robert Downey Jr. foi o Homem de Ferro do MCU

O Homem de Ferro poderia retornar ao MCU?

O Homem de Ferro foi uma peça importante para a construção do MCU com o passar dos anos, e ainda há muito de Stark no universo da Marvel nos cinemas.

A série da Coração de Ferro está sendo produzida, e poderá incluir menções ao Homem de Ferro, visto que a personagem é sua substituta.

Há também o filme Armor Wars, sobre o Máquina de Combate, parceiro de Stark em sua carreira como um dos Vingadores.

É difícil dizer como o Homem de Ferro poderia retornar, possivelmente apenas em um flashback. O ator já revelou que seus dias na Marvel acabaram, e busca novos projetos. Mas levando em conta a presença de Tobey Maguire e Andrew Garfield em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, tudo pode acontecer.

Os filmes do Homem de Ferro estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.