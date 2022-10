Astro de Indiana Jones pode aparecer em Capitão América 4

O astro da saga Indiana Jones, Harrison Ford, foi cogitado na Marvel mais uma vez, e agora para integrar o elenco de Capitão América: Nova Ordem Mundial (Capitão América 4).

Os rumores acerca da participação de Ford no MCU estão aumentando cada vez mais. Anteriormente, o ator estava sendo cogitado para o filme Thunderbolts.

Continua depois da publicidade

No entanto, agora ele é especulado no novo Capitão América, mas no mesmo papel. A Marvel estaria interessada em reformular o General Ross com o astro assumindo o personagem (via ScreenRant).

William Hurt, que interpretou Ross em O Incrível Hulk e Viúva Negra faleceu em 2021, possivelmente adiando as ideias iniciais do estúdio.

Com a reformulação do papel, Ford estaria em seu primeiro projeto da Marvel, após ter estrelado Indiana Jones 5, que estreia em 2023.

Um novo General Ross?

Caso Ford seja escolhido para ser o novo General Ross do MCU, isso levanta algumas questões sobre o futuro do personagem, especialmente em Thunderbolts.

Os filmes nunca exploraram o potencial destino de Ross como Hulk Vermelho, algo muito pedido pelos fãs. Era cogitado que ele poderia virar no personagem já em Thunderbolts.

Porém, caso estejam preparando apenas o terreno para a transformação de Ross, ele poderia atuar como a Amanda Waller é para o Esquadrão Suicida.

A equipe composta por vilões da Marvel funciona como a famosa equipe da DC. O general seria um aliado importante caso fosse um tipo de líder por fora, o que facilitaria sua entrada para a equipe.

Capitão América: Nova Ordem Mundial estreia no dia 3 de maio de 2024,

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.