Astro de It: A Coisa é confirmado no remake de Nosferatu

Após anos de planejamento e tentativas, o remake de Nosferatu pelo diretor Robert Eggers, de A Bruxa e O Farol, parece finalmente estar saindo do papel. O ator Bill Skarsgård, que interpretou o palhaço monstruoso de It: A Coisa, foi confirmado no elenco, assim como a atriz Lily-Rose Depp.

Desde o seu sucesso com A Bruxa, Eggers tem trabalhado em uma versão própria do clássico filme de 1922, e provavelmente traria a atriz Anya Taylor-Joy para o projeto.

Porém, 7 anos se passaram, e o diretor já lançou os filmes O Farol e O Homem do Norte, após cada lançamento mais notícias sobre Nosferatu surgiam, e o projeto desaparecia logo em seguida.

Segundo a Variety, a nova versão é “uma história gótica de obsessão entre uma jovem (Depp) assombrada na Alemanha do século 19 e um antigo vampiro (Skarsgård) da Transilvânia que à persegue, trazendo um horror incalculável com ele.”

Quando o projeto foi anunciado anteriormente, a atriz Anya Taylor-Joy parecia estar participando, porém, a atriz anda com a agenda cheia, se tornando uma das profissionais mais promissoras de sua geração. Harry Styles também parece ter sido anunciado anteriormente para fazer parte de alguma versão do projeto, mas teve que desistir por conflitos na agenda.

Por enquanto, nenhum dos dois está confirmado dessa vez.

Robert Eggers já estava sem esperanças

No início deste ano, Eggers brincou que teve tantos problemas para fazer o projeto, que acreditava na possibilidade da produção estar amaldiçoada. Veja o que o diretor respondeu quando foi questionado.

“Cara, eu não sei, já caiu por terra duas vezes. Eu tenho tentado espalhar a palavra, porque as notícias disseram que Harry Styles estaria no filme. Eu só quero deixar claro que ele ia ser Hutter, e não o Nosferatu.”

O diretor completou dizendo: “Eu tenho tentado tanto… Eu até pensei se o fantasma de Murnau [diretor do filme original] está me dizendo, tipo, você tem que parar.”

Mas Eggers realmente não desistiu, escolhendo ninguém menos que Skarsgård no papel do vampiro, o ator já é famoso por dar vida à seres monstruosos depois de seu papel como Pennywise.

O remake de Nosferatu ainda não tem data de estreia.

