Astro de It: A Coisa, Keanu Reeves e mais em pôsteres de John Wick 4

A Paris Filmes divulgou mais pôsteres de John Wick 4: Baba Yaga, apresentando os personagens do filme, inclusive o de Bill Skarsgård, de It: A Coisa.

Os cartazes destacam os personagens de Bill Skarsgård, Clancy Brown, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Ian McShane, Lance Reddick, Laurence Fishburne, Rina Sawayama, Scott Adkins e Shamier Anderson.

Com o retorno de diversos atores, o quarto filme pode estar preparando um final mais sombrio para a saga.

Vale apontar que esse pode ser o longa-metragem mais longo da série de filmes com Keanu Reeves.

Veja abaixo os pôsteres nacionais de personagens de John Wick 4: Baba Yaga.

Mais sobre John Wick 4

“Enquanto a recompensa por sua cabeça aumenta de preço rapidamente, ele terá que superar os adversários mais mortais e violentos do submundo, enfrentando a Alta Cúpula de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim. Não há caminho de volta, só um sobrevive. John Wick (Keanu Reeves) descobre um caminho para derrotar a Alta Cúpula. Mas antes que ele possa ganhar sua liberdade, Sr. Wick deve enfrentar um novo inimigo com poderosas alianças e forças que transformam velhos amigos em inimigos”, diz a sinopse oficial de John Wick 4: Baba Yaga.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4: Baba Yaga, que estreia em 23 de março.

