Astro de John Wick 4 já pegou dinheiro emprestado da máfia chinesa

John Wick 4: Baba Yaga acrescenta alguns nomes de peso à franquia estrelada por Keanu Reeves. Dentre eles está Donnie Yen, de Ip Man e Rogue One. Ele já passou por maus bocados e já teve até de pegar emprestado dinheiro da máfia chinesa, a Tríade.

Yen conversou com a GQ e falou sobre sua trajetória. Em 1997, Yen montou sua própria produtora, a Bullet Films. Os dois primeiros filmes da empresa afundaram nas bilheterias.

Yen, quebrado, ficava em torno de sets de filmagem apenas para que ele pudesse comer de graça. Ele acabou sendo forçado a pedir dinheiro emprestado de agiotas.

“Da Tríade!” Yen diz com um sorriso, saboreando a história. Em Hong Kong, naqueles anos, ele explica, alguém em todos os filmes teria conexões com a máfia – era uma necessidade, apenas para poder filmar em certos locais.

“Todo mundo, de uma forma ou de outra, conhece um Tríade”, diz ele. Ele conseguiu que um de seus produtores fizesse uma apresentação, pediu o dinheiro emprestado. Yen acabou conseguindo pagar a dívida. Mas ele nunca se esqueceu disso.

“Já passei por tudo isso. Eu testemunhei gângsteres brigando no set. Eu testemunhei todos os tipos de coisas inimagináveis”, diz Yen. “Há muito fracasso ao longo da linha. Isso faz parte da vida. Não podemos ser invencíveis. Fazemos o melhor que podemos.”

Mais sobre John Wick 4

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Com quase 3 horas de duração, o filme será o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga estreia em 23 de março no Brasil.

