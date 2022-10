Astro de Karatê Kid responde críticas sobre falta de diversidade

A franquia Karatê Kid é uma das mais celebradas mundialmente, e conta com quatro filmes com o ator Pat Morita sendo o sensei dos jovens lutadores. Posteriormente, um novo filme com Jackie Chan foi feito, em 2010, mas não repetiu o grande sucesso do primeiro de 1984.

Um tempo depois, o YouTube anunciou que estaria fazendo Cobra Kai, série que se passa no mesmo universo e reúne os atores dos filmes originais, que agora são professores. Após isso, o seriado foi adquirido pela Netflix.

Continua depois da publicidade

Porém, a famosa saga foi alvo de críticas sobre a diversidade do elenco, e um dos astros respondeu algumas críticas em relação ao assunto (via ScreenRant).

“O adolescente Daniel LaRusso se envolve com a ex-namorada do valentão da escola e começa a ser atormentado por sua gangue. Para sua sorte, ele conta com os ensinamentos do senhor Miyagi, um mestre de karatê que o prepara para autodefesa e também para um importante campeonato”, diz a sinopse.

O elenco do primeiro Karatê Kid teve Pat Morita, Ralph Macchio, William Zabka, Elisabeth Shue, Martin Kove, entre outros nomes.

Falta de diversidade foi a principal crítica da franquia

Em recente entrevista, Macchio defendeu Karatê Kid contra os críticos que apontam que há muitos atores brancos no elenco do filme.

O ator elabora um argumento, referenciando a trama sobre o tempo de Miyagi em um campo de concentração japonês, que o próprio Morita experimentou com sua família.

Segundo o próprio ator, o filme estava à frente do seu tempo, pois era um filme para toda a família e que falava sobre os campos de concentração no Japão durante a Segunda Guerra Mundial.

“As pessoas disseram que é um elenco muito branco, que não mergulhou na história asiática. Mas eu sempre digo isso: o filme estava à frente de seu tempo porque era um filme pipoca que falava sobre campos de concentração japoneses durante a Segunda Guerra Mundial”, disse ele.

“O próprio Pat passou dois anos nos campos. Portanto, tinha duplo significado e alguma profundidade. A principal preocupação do estúdio era que, com o filme rodando mais de duas horas, eles perderiam um tempo de exibição diário e, essencialmente, dinheiro no processo. todos calados quando nós exibimos para eles com uma audiência”, concluiu o ator.

Porém, além de Morita, que é japonês, o elenco era predominantemente composto por atores brancos, sem mostrar alguma diversidade.

Embora Miyagi tenha passado por um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, seu passado não é a principal história do filme. Possivelmente, devido à época que foi feito, a falta de representatividade faça mais sentido do que nos dias atuais.

Karatê Kid está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.