Astro de Kraven revela que recusou papel em Deadpool 2

O astro de Kraven, o Caçador, futuro filme da Marvel, revelou que recusou papel em Deadpool 2.

Aaron Taylor-Johnson, que estrela Trem-Bala ao lado de Brad Pitt, revelou que o diretor David Leitch o queria na sequência de Deadpool (via The Direct).

“Eu sempre quis fazer um filme em um estúdio de Los Angeles. Esse [Trem-Bala] foi mais um filme pelo qual lutei. Esse foi um daqueles roteiros quentes pela cidade, e David Leitch realmente me pediu para estar em Deadpool 2 anos atrás”, disse ele.

Apesar de fazer comentários sobre sua recusa, ele não confirmou qual seria seu papel no filme estrelado por Ryan Reynolds.

Atualmente, Johnson está gravando o longa-metragem sobre Kraven, um dos personagems mais importantes do universo Homem-Aranha.

Mais sobre Deadpool 3

O terceiro filme continua em desenvolvimento na Marvel, e o que está atrasando é a própria aquisição da Fox pela Disney.

Confira a sinopse do primeiro filme, abaixo.

“Wade Wilson é um ex-agente especial que passou a trabalhar como mercenário. Seu mundo é destruído quando um cientista maligno o tortura e o desfigura completamente. O experimento brutal transforma Wade em Deadpool, que ganha poderes especiais de cura e uma força aprimorada.”

“Com a ajuda de aliados poderosos e um senso de humor mais desbocado e cínico do que nunca, o irreverente anti-herói usa habilidades e métodos violentos para se vingar do homem que quase acabou com a sua vida.”

Rhett Reese e Paul Wernick estão encarregados do roteiro, enquanto Shawn Levy será o diretor. Ryan Reynolds vai retornar ao papel do mercenário tagarela.

Deadpool 3 não possui previsão de lançamento.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+.

