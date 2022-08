Astro de Kraven sugere encontro com o Homem-Aranha

O astro de Kraven, o Caçador, Aaron Taylor-Johnson, sugeriu um encontro do personagem com o Homem-Aranha no cinema.

Kraven, novo filme da Sony baseado nos quadrinhos da Marvel, faz parte do pacote do universo do estúdio envolvendo o Aranha.

Johnson comentou sobre o filme, e a relação entre os dois personagens, inimigos ferozes nas HQs. Segundo ele, há muitas histórias em que os dois se encontram, e há possibilidades de acontecer em algum filme (via The Direct).

“Nas histórias em quadrinhos, existem muitas histórias que têm isso, então as possibilidades estão definitivamente lá. Kraven é um personagem muito interessante”, comentou ele.

O ator chegou a afirmar recentemente que Kraven será o “caçador que tanto queremos”, confirmando o que os fãs aguardam.

Filme da Sony

Kraven, o Caçador é parte do mesmo universo compartilhado de Venom e Morbius. Esses projetos são derivados da franquia do Homem-Aranha, que é de propriedade da Sony.

JC Chandor é o diretor. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk escrevem o roteiro.

O elenco ainda conta com Levi Miller, e o astro de Gladiador e Thor 4, Russell Crowe.

Kraven, o Caçador chegará aos cinemas em 13 de janeiro de 2023.

