Astro de Missão Impossível diz que “odiaria” ser como Tom Cruise

Tom Cruise é um dos astros mais famosos de Hollywood, mas nem todos querem ter toda essa fama. Simon Pegg, que já trabalhou com o astro em diversos filmes de Missão Impossível, disse que “odiaria” ser assim.

Pegg conversou com o The Times e admitiu admirar como Cruise lida com a fama, mas não é algo que ele quer para si mesmo.

“Quero dizer, eu odiaria isso. Estávamos cercados por uma multidão desses jovens marroquinos dizendo ‘Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise’ e batendo no carro. E eu estou olhando para Tom e ele estava rindo para c*ralho. Eu ficaria tão estressado, mas ele está muito bem com isso”, disse o ator de Missão Impossível.

“Ele entende que esse é o preço pelo nível de estrela de cinema que ele é. Ele é talvez seja única estrela de cinema que resta. Todos os outros que se aproximam provavelmente fizeram TV. Posso garantir que você nunca verá Tom Cruise em um programa de TV. Porque ele é dedicado a filmes. Filmes são sua paixão”.

Tom Cruise volta em Top Gun 2

Em Top Gun: Maverick, o personagem de Tom Cruise, um piloto clássico, prova que o humano é ainda o mais importante dentro da evolução tecnológica – em um mundo onde drones e outros aparatos começam a ganhar destaque.

Além disso, Pete vira um mentor para uma nova geração de pilotos. Esses jovens podem ter ligação com o passado do personagem de Tom Cruise.

Além de Val Kilmer, o elenco da continuação ainda traz Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell e Manny Jacinto.

A direção é de Joseph Kosinski, com roteiro também de Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer.

Top Gun 2 (Top Gun: Maverick), com o ator e Tom Cruise, já está em exibição nos cinemas.

