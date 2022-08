Astro de Morbius responde sobre críticas brutais do filme

O astro de Morbius, Matt Smith, respondeu sobre as críticas brutais que o filme sofreu no lançamento.

Projeto da Sony para o universo do Homem-Aranha, o longa-metragem estrelado por Jared Leto foi um fracasso na crítica, de público e na bilheteria.

Smith, que vai estrelar A Casa do Dragão para a HBO Max neste mês, comentou sobre o filme, que não foi bem em quesito algum. Ele não escondeu que foi péssimo, e quebrou o silêncio (via ScreenRant).

“Sim, foi jogado debaixo do tapete. Mas você só tem que ir com ele. O que mais você vai fazer? É um filme, no final das contas, não estamos salvando vidas. Por alguma razão, não deu muito certo e… É o que é”, comentou.

O ator ainda foi pego de surpresa por um fã na San Diego Comic-Con deste ano, sobre uma frase icônica do personagem principal.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

O filme está disponível na HBO Max.

