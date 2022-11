Astro de O Hobbit diz acreditar em elfos desde experiência curiosa

O Hobbit, trilogia de filmes sobre um dos personagens da franquia O Senhor dos Anéis, é um sucesso de bilheteria, embora não sejam tão elogiados quanto a trilogia anterior.

“Como a maioria dos hobbits, Bilbo Bolseiro leva uma vida tranquila até o dia em que recebe uma missão do mago Gandalf. Acompanhado por um grupo de anões, ele parte numa jornada até a Montanha Solitária para libertar o Reino de Erebor do dragão Smaug”, diz a sinopse do primeiro filme de O Hobbit.

Martin Freeman liderou o elenco, interpretando Bilbo Bolseiro, enquanto Ian McKellen viveu Gandalf. O primeiro filme ainda teve Richard Armitage, Benedict Cumberbatch, Orlando Bloom, entre outros no elenco.

Um dos astros da saga O Hobbit revelou acreditar em elfos desde que teve uma experiência bastante curiosa; confira abaixo.

Lee Pace revela o motivo inusitado de sua crença em elfos

O ator Lee Pace, que interpretou Thranduil na trilogia, comentou em uma recente entrevista a experiência enquanto filmava a saga na Nova Zelândia (via ScreenRant).

Pace se lembra de fazer longas caminhadas até onde Peter Jackson filmou as cenas da Montanha da Perdição em O Senhor dos Anéis.

O astro ainda comentou que chegava a acampar, e chegou a fazer uma caminhada de cinco dias, onde acabou perdendo seu telefone.

“Quando eu estava filmando O Hobbit na Nova Zelândia, eu sempre fazia uma grande caminhada e acampava. Eu fiz no Lago Waikaremoana e o Circuito Norte de Tongariro, que é uma caminhada de cinco dias que leva você basicamente até onde eles filmaram a cena da Montanha da Perdição”, disse ele.

“Eu estava tirando fotos com meu telefone e, no segundo dia, fui pegá-lo e não consegui encontrá-lo. E eu pense: ‘perdi meu telefone e tenho mais quatro dias. Eu não posso voltar. Eu tenho que continuar andando!'”, comentou o ator.

No entanto, em um outro dia em que acordou, mesmo após ter procurado diversas vezes seu telefone, ele achou preso em suas costas.

“Então, à noite, quando estava acampando, revirava minha mochila, procurando meu telefone. Três dias se passam, o telefone não está em lugar nenhum”, revelou Pace.

Após achá-lo em suas costas, o ator disse que os elfos eram os responsáveis pela travessura, após ele ter perdido o telefone e encontrado dias depois.

“Acordei na noite anterior e a tela estava presa nas minhas costas. Foram os elfos. Disseram que eu não precisava do telefone. Então eles tiraram isso de mim por um tempo. Mas eles não são maus, e eles devolveram. Isso não é uma prova suficiente”, acrescentou o astro.

A Nova Zelândia foi a base para as filmagens da franquia, por conta do visual exuberante, diversas montanhas e colinas, que ajudaram a dar vida à Terra-média.

Mesmo que os elfos não existam, até onde é comprovado, Pace brinca em dizer que eles existem, e que estão na Nova Zelândia.

A trilogia O Hobbi está disponível na HBO Max.

