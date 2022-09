Astro de Ozark é diretor de novo filme na Netflix pela produtora de Stranger Things

Após o final de Ozark neste ano, Jason Bateman está dando seu próximo passo na Netflix. O astro irá assumir o papel de diretor em uma série em parceria com a 21 Laps, empresa de produção por trás de Stranger Things.

O filme será um thriller policial baseado em um caso real relatado no livro ainda não lançado, Dark Wire, escrito pelo jornalista Joseph Cox. A obra conta a “história real de como o FBI lançou uma companhia de telecomunicações falsa e se tornou o provedor de telefone para algumas das maiores gangues do mundo, culminando na prisão de mais de mil criminosos internacionais”.

Continua depois da publicidade

A obra de jornalismo será adaptada pelo roteirista Matthew Orton, que produziu e escreveu em Cavaleiro da Lua da Disney+.

Sem nomes divulgados ainda, não está claro se Bateman também irá atuar no filme além de dirigir, já que o astro de Ozark e Arrested Development tem passado mais tempo atrás das câmeras nos últimos anos.

Jason Bateman como diretor

Jason dirigiu e atuou em obras como Palavrões (2013) e Desafiando a Arte (2015), além de ter sido indicado três vezes ao Emmy de Melhor Direção em Série Dramática por Ozark, chegando a ganhar o prêmio em 2019.

O filme provavelmente será produzido por Shawn Levy e Dan Cohen, de Stranger Things, juntamente com Dan Levine, que foi produtor executivo de vários filmes e séries, como Projeto Adam, Free Guy, I Am Not Okay With This e Sombra e Ossos.

O longa dirigido por Bateman ainda não possui nome ou data de estreia, mas você pode ver mais de seu trabalho em Ozark, da Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira